القبض على مدير مصنع لحيازته مستلزمات طبية غير مطابقة للمواصفات في القاهرة

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على مسؤول مصنع؛ لحيازته مستلزمات طبية غير مطابقة للمواصفات.



ونجحت حملة أمنية في ضبط 39500 قطعة مستلزمات طبية مختلفة الأنواع منتج نهائى مدون عليها علامات تجارية وهمية وغير مطابقة للمواصفات الصحية، و12600 عبوة "بكرة خيط – بكرة سكتش – رول" بدون مستندات مجهولة المصدر، وذات أثر بالغ الضرر على الصحة العامة ، (5000 متر سلك للكمامات بدون مستندات مجهولة المصدر، و50 ماكينة خط إنتاج – 3000 عبوة فارغة للتعبئة مدون عليها علامات تجارية وهمية).



وذلك قبل طرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.