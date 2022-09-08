سوريا تؤكد ضرورة الانتقال ببرامج الأغذية العالمي إلى مزيد من دعم التعافي المبكر

أكد وزير الخارجية والمغتربين السوري الدكتور فيصل المقداد، الدور المهم لبرنامج الأغذية العالمي في بلاده في مساعدة السوريين، مشيرا إلى ضرورة الانتقال ببرامج المساعدة نحو المزيد من دعم التعافي المبكر وخصوصاً مشاريع الكهرباء والمياه.

جاء ذلك خلال تسلمه، اليوم الخميس، أوراق اعتماد "كينيث راي كروسلي" ممثلا ومديرا لبرنامج الأغذية العالمي في سوريا، وفقا لوكالة الأنباء السورية.

وجرى خلال لقاء تسليم الأوراق بحث العلاقات بين سوريا والبرنامج؛ حيث أكد الجانبان أهمية البناء على هذه العلاقات وعلى النجاحات التي تحققت لإنجاز المزيد منها وتقديم العون والمساعدة لسوريا.

من جانبه، استمع كروسلي من المقداد إلى أولويات الحكومة السورية وعرض جوانب التعاون الممكن البناء عليها، مؤكداً على تطلعه للتعاون مع الجهات السورية للتوسع بعمل البرنامج.