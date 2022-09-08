تايلاند تسجل 1587 إصابة و19 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

سجلت تايلاند 1587 إصابة و19 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا،خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، طبقا لما أعلنته وزارة الصحة العامة صباح اليوم الخميس.

وذكرت صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية اليوم أنه خلال الساعات الـ24 الماضية، خرج 1969 مريضا من المستشفيات بعد تعافيهم.

ومنذ بدء الجائحة أوائل عام 2020، تم تسجيل 4 ملايين و 664 ألفا و156 حالة إصابة، من بينها مليونان و 440 ألفا و721 حالة هذا العام مع تعافي أربعة ملايين و617 ألفا و612 بشكل كامل حتى الآن.

وبلغت حصيلة الوفيات 32 ألفا و483 منذ بدء الجائحة، من بينها عشرة آلاف و785 حالة حتى الآن هذا العام.