كوريا الجنوبية: تراجع إصابات كورونا أيام الخميس إلى أدنى مستوى في 7 أسابيع

واصلت حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية تراجعها إلى أدنى مستوى لها في غضون سبعة أسابيع، حسبما أفادت وكالة يونهاب للأنباء.

وسجلت البلاد 72 ألفا و646 إصابة جديدة بالفيروس، بما في ذلك 229 حالة من الخارج، ليصل إجمالي عدد الحالات إلى 23 مليونا و864 ألفا و560 إصابة، حسبما ذكرت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وتشهد أعداد الإصابات اليومية انخفاضا بعد أن بلغت ذروتها عند نحو 180 ألفا في منتصف آب/أغسطس.

وأضافت كوريا الجنوبية 64 حالة وفاة بكورونا، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 27313 حالة.