تستضيف المخرجة والباحثة السينمائية فيولا شفيق، في العاشرة والنصف من مساء اليوم، المخرجة المغربية ليلى كيلاني، صاحبة الفيلم الروائي "على الحافة"، وذلك عبر صفحة قافلة بين سينمائيات، في حوار حول تجربتها في بناء عالم وشخصيات مستمدة من الواقع تجسد الحياة المنقسمة لأربع شابات من طنجة بين كفاحهن اليومي من أجل العيش نهارًا، وبين عالم الأحلام الذي تعبرن إليه في المساء.



ويتواصل عرض فيلم "على الحافة"، الذي اختارته فيولا شفيق هذا الشهر ضمن برنامج "كارت بلانش" الذي تنظمه قافلة بين سينمائيات، طوال أسبوع منذ الخميس الماضي وحتى منتصف ليل اليوم.



و"على الحافة" هو الفيلم الروائي الطويل الأول من تأليف وإخراج ليلى كيلاني، إنتاج ٢٠١١، تدور أحداثه في طنجة المغربية حول (بديعة، وإيمان، وأسماء، ونوال)، وهن فتيات في العشرينيات من عمرهن، تعملن خلال النهار في النسيج وتغليف القريدس -الجمبري- لكنهن في الليل تعبرن إلى عالم آخر باندفاع مجنون الانتقال عبر الزمن وعبر المدينة من الفجر إلى المساء هو هاجسهن الوحيد، حيث الوقت والمكان محدود، والنوم نادر.



وعرض "على الحافة" في مهرجان كان ٢٠١١، وحصلت بطلات الفيلم نزهة عاقل (أسماء)، ومنى باحماد (إيمان)، وسارة بيتيوي (نوال)، وصوفيا عصامي (بديعة) على تقديرا خاصا لأدائهن المثير للإعجاب، كما حصل الفيلم على جائزة لجنة التحكيم الخاصة في مسابقة الأفلام الروائية بمهرجان أبو ظبي ٢٠١١، ومهرجان تاورمينا السينمائي الدولي وعلى جائزة أفضل فيلم بمهرجان أنطاليا، وجائزة لجنة التحكيم الخاصة وأفضل ممثلة بمهرجان بروكسل، وجائزة لجنة التحكيم الخاصة بمهرجان باريس للسينما.



ومخرجة الفيلم ليلى كيلاني من مواليد الدار البيضاء عام ١٩٧٠، وتعيش بين مدينتي باريس وطنجة، حصلت على درجة الماجستير في الاقتصاد من جامعة السوربون.



كما درست تاريخ وحضارة البحر المتوسط في باريس وحصلت على درجة الماجستير في كلية الدراسات المتقدمة في العلوم الاجتماعية، وعملت كصحفية مستقلة منذ عام ١٩٩٧، قبل أن تتجه لمجال صناعة الأفلام الوثائقية ومن بين أفلامها أماكننا الممنوعة ٢٠٠٨، الذي ترشح لجائزة المهر العربي في مسابقة الأفلام الوثائقية بمهرجان دبي، وأخرجت فيلمها الروائي الطويل الأول عام ٢٠١١.



وأما المخرجة والأكاديمية والباحثة السينمائية فيولا شفيق صاحبة "الكارت بلانش" التي اختارت فيلم "على الحافة" للعرض في شهر سبتمبر، فمن أبرز أفلامها الوثائقية شجرة الليمون ١٩٩٣، موسم زرع البنات ١٩٩٩، وجنة علي/ إسمي ليس علي٢٠١١ وأريج - رائحة الثورة ٢٠١٤.



وحصلت شفيق على درجة الدكتوراه عام ١٩٩٤ عن اطروحتها السينما العربية: التاريخ والهوية الثقافية التي نشرت باللغة الألمانية في عام ١٩٩٦ وبالانجليزية في القاهرة في عام ١٩٩٨، كما عملت بتدريس السينما في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، جامعة زيورخ، جامعة هومبولت، وجامعة لودفيج ماكسيميليان في ميونيخ، إذ شغلت منصب باحثة ما بين ٢٠١٦-٢٠٢٠. عملت كمبرمجة ومستشارة للعديد من المهرجانات السينمائية الدولية وصناديق الأفلام، مثل: بينالي فينيسيا، والبرلينالة، وسوق دبي السينمائي، وراوي لكتابة السيناريو، وتورينو فيلم لاب، وصندوق السينما العالمية.