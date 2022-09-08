كندة علوش: لم أستعد نفسيا وجسديا قبل حضور مهرجان فينسيا

قالت الفنانة كندة علوش، إنها لم تستعد نفسيا وجسديا قبل حضور مهرجان فينسيا مؤخرا بسبب الضغوط التي تعرضت لها.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر" الذي يُقدمه الإعلامي شريف عامر، عبر شاشة "MBC مصر"، مساء الأربعاء، أن زوجها الفنان عمرو يوسف أقنعها بضرورة المشاركة في المهرجان الذي لا تتاح الفرصة للكثيرين من أجل المشاركة فيه.

وأشارت إلى أنها ستتوقف عن العمل الفني بعد ولادتها، كونها لن تكون قادرة على الجمع بين الاثنين.

وتابعت: "من كرم ربنا إني عملت أكتر من فيلم في الفترة اللي فاتت وهيتعرضوا قريبا وبالتالي يعوضوا فترة الغياب".

وكان مهرجان فينيسيا السينمائي قد شهد الظهور الأول لكندة علوش بعد ولادة ابنها، وجاء وجودها لحضور عرض فيلمها "نزوح" ضمن فعاليات المهرجان، كما تواجد برفقتها زوجها النجم عمرو يوسف لدعمها.

وفيلم "نزوح" من تأليف وإخراج سؤدد كنعان، بطولة النجم سامر المصري، كندة علوش، هالة زين، نزار العاني، دارينا الجندي، فيما تولت تصوير الفيلم مديرة التصوير هيلين لوفار.