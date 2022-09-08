 ميناء الإسكندرية: تداول نحو 236 ألف طن بضائع و3107 حاوية - بوابة الشروق
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ميناء الإسكندرية: تداول نحو 236 ألف طن بضائع و3107 حاوية

هدى الساعاتي
نشر في: الخميس 8 سبتمبر 2022 - 11:13 م | آخر تحديث: الخميس 8 سبتمبر 2022 - 11:13 م

أعلن ميناء الإسكندرية ، أنه تم تداول أكثر من 236 ألف طن بضائع من مختلف السلع الإستراتيجية، ويجري حاليا العمل على شحن وتفريغ عدد 25 سفينة.

وأضاف الميناء، في بيان، اليوم الخميس، أنه تم تداول 3107 حاوية خلال 48 ساعة، وتم دخول وخروج عدد 49 سفينة إلى أرصفة مينائي الأسكندرية والدخيلة خلال 48 ساعة.

كما شهدت حركة تداول البضائع أيضا نشاطا ملحوظا، حيث تم تداول حوالي 2886 حاوية مكافئة بمينائي الإسكندرية الدخيلة.

ووجه اللواء نهاد شاهين رئيس ميناء الإسكندرية بضرورة متابعة إجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية بكافة المخازن والساحات ومواقع العمل، إتباع المعايير البيئية القياسية في كافة العمليات المينائية لمنع التلوث بكافة صوره ومتابعة المسطح المائي.

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