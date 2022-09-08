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تحدث عبدالله المعيوف حارس مرمى نادي الهلال السعودي، عن مواجهة فريقه المرتقبة أمام الزمالك مساء اليوم الخميس، في مباراة كأس سوبر لوسيل.

ويستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره الهلال السعودي، في التاسعة من مساء غدًا الجمعة على ملعب لوسيل في العاصمة القطرية الدوحة، في مباراة كأس سوبر لوسيل.

وقال المعيوف في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي للمباراة: "زملائي عملوا بشكل جاد مع المدرب في الفترة الماضية، حيث درسنا الزمالك جيدًا وعرفنا كل ما يتعلق بنقاط قوته وضعفه قبل مواجهة الغد."

وأضاف حارس الهلال: "أنا سعيد للغاية بخوضنا المباراة على أحد الملاعب المستضيفة لـ نهائيات كأس العالم في قطر."

وأتم: "تحقيق الفوز والاستمتاع بكرة القدم، هو الشيئ الأهم بالنسبة لنا في مواجهة الغد أمام الزمالك."