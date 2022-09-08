السودان يحبط محاولة تهريب 6 سندوتشات بداخلها أنياب أسود وأفيال وأظافر حيوان البعام

أحبطت إدارة جمارك مطار الخرطوم في السودان بصالة المغادرة، محاولة تهريب أسنان أسود وأفيال وأظافر حيوان "البعام" كانت فى طريقها إلى خارج البلاد بحوزة أجانب.

ووفق ما نشرته صحيفة "الانتباهة" على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس، عثرت الشرطة على 6 سندوتشات ملفوفة باحترافية اشتبهت فيها قوة الجمارك وأخضعتها للتفتيش حيث عثرت بداخل كل سندوتش على مادة صلبة تم تفتيش السندوتشات وعثر بداخل كل سندوتش على قطعتين من العاج (سن الفيل).

وأشارت إلى أن جملة المضبوط من سن الفيل بلغت 12 قطعة تزن بالضبط 5800 جرام، أى ما يقارب 6 كيلوجرامات من العاج الخام، ليتم توقيف إندونيسي وأحالته للتحقيق.

وكشفت عن ضبط 6 قطع عبارة عن أنياب أسود مستخرجة من حوالى 3 أسود عقب قتلها، بجانب ضبط 8 كيلوجرامات من أظافر حيوان البعام وهو حيوان نادر من فصيلة القرود ويعد من الحيوانات المنقرضة التى يحظر قتلها أو صيدها.