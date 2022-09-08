قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن نسبة عجز الموازنة في أعوام 2001 – 2002 بلغت 8% ثم انخفضت إلى 7%، مشيرًا إلى أنها سجلت 8% خلال العام المالي 2009 – 2010.



وأضاف في كلمة ضمن فعاليات تدشين الوحدات البحرية الجديدة لهيئة قناة السويس، اليوم الخميس، أن النسبة وصلت لـ17% بدون المنح، ثم انخفضت بعدها لـ12.5% في عام 2013، معقبًا: «استمررنا على العجز الكبير والاستدانة لإحضار موارد للدولة».



وأشار إلى أن نسبة عجز الموازنة بلغت العام المالي الماضي 6.1%، وهي نسبة لم تشهدها مصر منذ عام 2000، متابعًا: «لعشرات السنوات مصر كانت تحقق عجزا أوليا، وإيراداتها غير كافية لدفع المرتبات والمعاشات والاستثمارات».



ولفت وزير المالية، إلى أن الدولة تكفي مصروفاتها والأعباء الخاصة بها، على مدار 5 سنوات ماضية، كما تسدد بما يفيض فوائد الديون، منوهًا إلى أن فوائد الديون ارتفعت؛ لأن التضخم وأسعار الفائدة مرتفعة.



وذكر أن جهود الوزارة أدت إلى انخفاض تكلفة خدمة الدين من 40% إلى 32%، مستطردًا: ««نضع هدفا تبقى في حدود 25%، وعوامل الظروف العالمية، وتكلفة التمويل الغالية، وأسعار الفائدة المرتفعة، وسعر الصرف الذي تغير، نتعامل معه».



واختتم مؤكدًا أمام الرئيس السيسي: «أؤكد أمام الرأي العام أن المالية العامة للدولة بخير، عشنا مجموعة من الصدمات في 2018 أزمة الأسواق الناشئة وتعاملنا معها دون أن يشعر المواطن، وكذلك كورونا ونجحنا، وبإذن الله ندير تلك الأزمة ونخرج منها على خير».





