يقع معبد قصر الغويطة‎ على بعد نحو 23 كم جنوب واحة الخارجة، على طريق (الخارجة- باريس) على ربوة ترتفع ‏عن الأرض، ويعتبر من أشهر معابد مدينة الخارجة بعد معبد هيبس.

ونرصد أبرز المعلومات عن معبد قصر الغويطة في واحة الخارجة.

- كان المعبد ملتقى للطرق التجارية على ‏طريق درب الأربعين، وكان يمثل حصنا أو قلعة لمراقبة هذا الطريق التجاري مثله مثل أغلب معابد الواحات التي كانت بمثابة حصون للدفاع عن الواحات ضد أي هجمات أو غارات من قبل بعض القبائل‎.‎‏

- شُيد المعبد ‏من الحجر الرملي، وتحيط به بعض المباني الملحقة التي شيدت من الطوب، ويحيط بالمعبد سور ضخم.

- كُرس ‏المعبد لعبادة ثالوث طيبة المقدس آمون وموت وخونسو.‏

- ترجع تسمية المعبد بهذا الاسم نسبة إلى الكلمة المحلية التي يرددها أغلب سكان وقاطنو أرض الواحات وهي ‏كلمة (غيط أو غوطة) التي تعني "الحقل الصغير".

- كان المعبد يتوسط أرض زراعية بجوارها عين مياه.

- أُطلق على المعبد في العصر البطلمي اسم (بر وسخت)، التي تعني "البيت الواسع"، حيث ظهر هذا الاسم ‏منقوشًا على الجدار الجنوبي لصالة الأعمدة، وكذا على واجهة الباب المؤدي إلى صالة قدس أقداس المعبد.‏

- يرجع تاريخ تشييد المعبد الحالي للعصر الروماني، ويعتقد أن المعبد الحالي شُيد على بقايا معبد قديم يحتمل ‏أنه يعود لما أقدم من عصر الانتفال الثاني.

- تعود المنطقة السكنية الواقعة إلى شمال المعبد لهذه الحقبة، ‏وترجع أقدم أجزاء من المعبد الحالي لعصر الأسرة الـ27.

- تم العثور على نقش باسم الملك ‏دارا الأول في قدس أقداس المعبد، ثم ظهر اهتمام الملوك البطالمة بالمعبد وأضيفت إضافات مختلفة له، ‏حيث ظهرت خراطيش ملكيه ترجع لعصر كلا من الملك بطلميوس الثالث والملك بطلميوس الرابع والملك ‏بطلميوس التاسع، وكذا وجد منظر للملك بطلميوس العاشر.

- من المحتمل أن يكون المعبد قد أعيد استخدامه في ‏العصر القبطي، حيث ظهرت أسماء بعض الرهبان على جدران المعبد وظهرت أشكال الصليب أيضًا.‏