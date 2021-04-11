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الملك تشارلز: وفاة والدتي إليزابيث الثانية أكبر حزن بالنسبة لي

الملك تشارلز
الملك تشارلز
لندن (د ب آ)
نشر في: الخميس 8 سبتمبر 2022 - 9:02 م | آخر تحديث: الخميس 8 سبتمبر 2022 - 9:02 م

أدلى تشارلز، ملك بريطانيا الجديد، بأول تصريحات له عقب وفاة والدته، الملكة إليزابيث الثانية، ووصف وفاتها بعد 70 عاما قضتها على عرش البلاد بأنه "أكبر حزن" بالنسبة له، بحسب وكالة الأنباء البريطانية "بي آيه ميديا"

وأضاف: "وفاة والدتي العزيزة، جلالة الملكة، لحظة أكبر حزن لي ولكل أفراد عائلتي".

وأضاف: "ننعى بشدة وفاة ملكة محبوبة ووالدة محبوبة للغاية. أعلم أن الجميع سيشعرون بفقدانها بعمق في سائر أرجاء البلاد، والممالك وفي الكومنولث، والعديد من الأشخاص حول العالم".

وقال: "خلال هذه الفترة من الحداد والتغيير، سيعزيني ويدعمني أنا وعائلتي أننا ندرك الاحترام والمحبة الشديدة اللذين حظيت بهما الملكة على نطاق واسع للغاية".

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