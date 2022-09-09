ملك إسبانيا: سنفتقد الملكة إليزابيث الثانية بشدة



أعرب العاهل الإسباني فيليب السادس عن حزنه العميق لوفاة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، وكتب في برقية عزاء لنجلها، الملك الجديد تشارليز الثالث: "سنفتقدها بشدة".



كما أعرب ملك إسبانيا عن تعازيه للأسرة الملكية ولجميع البريطانيين باسم حكومته وشعب بلاده، بحسب ما وكالة الصحافة الأوروبية، وتقارير إعلامية إسبانية.



وقال الملك: " ليس هناك شك في أن جلالة الملكة إليزابيث الثانية، شهدت وكتبت وغيرت العديد من الفصول الأكثر أهمية في تاريخ عالمنا على مدار سبعة عقود."



وأضاف: "أبعث والملكة ليتيزيا بحبنا ودعواتنا إلى جلالتها، وإلى أسرتها. إنهم جميعا في قلوبنا وأفكارنا".