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ملك إسبانيا: سنفتقد الملكة إليزابيث الثانية بشدة

مدريد (د ب أ)
نشر في: الخميس 8 سبتمبر 2022 - 11:44 م | آخر تحديث: الخميس 8 سبتمبر 2022 - 11:44 م

أعرب العاهل الإسباني فيليب السادس عن حزنه العميق لوفاة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، وكتب في برقية عزاء لنجلها، الملك الجديد تشارليز الثالث: "سنفتقدها بشدة".

كما أعرب ملك إسبانيا عن تعازيه للأسرة الملكية ولجميع البريطانيين باسم حكومته وشعب بلاده، بحسب ما وكالة الصحافة الأوروبية، وتقارير إعلامية إسبانية.

وقال الملك: " ليس هناك شك في أن جلالة الملكة إليزابيث الثانية، شهدت وكتبت وغيرت العديد من الفصول الأكثر أهمية في تاريخ عالمنا على مدار سبعة عقود."

وأضاف: "أبعث والملكة ليتيزيا بحبنا ودعواتنا إلى جلالتها، وإلى أسرتها. إنهم جميعا في قلوبنا وأفكارنا".

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