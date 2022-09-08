على الرغم من ان الملكة إليزابيث الثانية الراحلة كانت أشهر شخصية في العالم، إلا أن هناك الكثير مما لا يعرفه الناس حول حياتها وعائلتها الملكية التي تحاوط نفسها بالخصوصية دائماً، ومن أهمها:

الملكة لم تظهر ضمن قائمة "صاندي تايمز" لأغنى 300 بريطاني إلا مرة واحدة فقط، كما أنها ليست أغنى شخص في بريطانيا، وتبلغ ثروتها حوالي 350 مليون جنيه استرليني.

تم تصوير ما يزيد عن 100 فيلم وعرض تلفزيوني عن لملكة وعائلتها، وفقاً للبيانات الصادرة من قاعدة بيانات الأفلام على الإنترنت "IMDb".

الملكة إليزابيث الثانية كانت الوحيدة حول العالم التي تحتفل بعيد ميلادها مرتَين في العام، حيث تحتفل به المرة الأولى في يوم ولادتها في 21 أبريل 1926، أما المرة الثانية تكون في شهر يونيو من خلال موكب احتفالي سنوي يطلق عليه اسم «Trooping the Colour»، ويكون احتفالاً تقليدياً تم اعتماده منذ عام 1748.

لم تكت الملكة إليزابيث تملك جواز سفر، حيث تستطيع السفر إلى خارج البلاد دون الحاجة إلى هذه الوثيقة؛ بل إنها تسافر في وفد ملكي إلى الدول المختلفة.

عاصرت 13 رئيس وزراء بريطاني خلال تربعها على عرش بريطانيا.

الملكة كانت تستقبل آلاف الضيوف في وجبات الغداء والعشاء وحفلات الحدائق المختلفة، حيث كانت تستقبل ما لا يقل عن 50 ألف شخص كل عام.

في عام 2013 أصبحت إليزابيث الثانية أول ملكة تحصل على جائزة «BAFTA» الفخرية تقديراً لدعمها مدى الحياة لأفلام ومسلسلات التلفزيون البريطاني، وفي عام رحيلها كانت تحتفل بمرور 70 عاماً على تربعها على عرش بريطانيا.

كانت الملكة إليزابيث الراحلة تتحدث الفرنسية بطلاقة.

كان من المعروف أن الملكة كانت من مشجعي فريق أرسنال، حيث أكد لاعب خط الوسط السابق في النادي سيسك فابريجاس أن الملكة أخبرته بأنها من المعجبين بالفريق خلال استقباله بالقصر الملكي في عام 2007.