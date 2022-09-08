رابط تسجيل رغبات الدبلومات الفنية 2022، من أهم الأمور التي تشغل الطلاب خلال الفترة الأخيرة، حيث يحاول الكثير منهم معرفة الخطوات التي من خلالها يمكنك التقديم إلى الكليات والمعاهد المتاحة.

ومن المقرر، أن يتم فتح باب تنسيق الدبلومات الفنية 2022 في منتصف شهر سبتمبر الجاري، حتى يتمكن الطلاب من تسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق إلكترونيًا.

رابط تسجيل رغبات الدبلومات الفنية 2022

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قد أشارت إلى أن تسجيل رغبات الدبلومات الفنية 2022 ستجرى من خلال موقع التنسيق الإلكتروني.

وعليك اتباع الخطوات التالية الموضحة أمامك من خلال النقاط التالية ليسهل عليك عملية التقديم:

في الخطوة الأولى يمكنك الدخول على موقع التسيق الإلكتروني من هنــــــــــــــــا.



-ثم عليك كتابة رقم الجلوس الخاص بك، ومن ثم الرقم السري.

- عليك بعد ذلك بترتيب قائمة الرغبات الخاصة بك بتركيز

وفي النهاية اضغط على زر حفظ ويمكنك طباعة قائمة الرغبات الخاصة بك.

الأماكن المتاحة لطلاب الدبلومات الفنية

أما عن الأماكن المتاحة لطلاب الدبلومات الفنية في الجامعات المختلفة، فقد تتنوع الكليات التي لايزال بها أماكن شاغرة لاستيعاب عدد أكبر من طلاب الدبلومات وهي:

كليات التجارة – التربية، التي بها شعب «تعليم فني».

- كليات: «التربية النوعية – الزراعة – السياحة و الفنادق – الخدمة الاجتماعية – الفنون التطبيقية – الآثار – الفنون الجميلة – التكنولوجيا والتعليم الصناعي».

وعلى الجانب الآخر، يوجد عدد هائل من المعاهد المختلفة المتاحة أمام الطلبة والطالبات على مستوى الجمهورية، حيث ستجد العديد من التخصصات المختلفة التي يمكنك الالتحاق بها.

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الجدير بالذكر، أن مكتب التنسيق الإلكتروني يخصص أماكن في الجامعات المصرية لطلاب الدبلومات الفنية بنسبة تتمثل في 10% من إجمالي الطلاب المقبولين في العام الجامعي الجديد 2022- 2023.