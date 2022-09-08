أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية بالسعودية، صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية، في الدعوى الجماعية المقامة من أحد المستثمرين ضد عدد من المدعى عليهم، مشيرة إلى صدور حكم قطعي ضد مسؤولين سابقين في "موبايلي" بدفع 1.23 مليار ريال للمدعين.

وبحسب بيان نشر على موقع مجموعة "تداول" السعودية نشرته الصحف السعودية اليوم الخميس: "فإن الحكم يشمل بعض كبار التنفيذيين في شركة اتحاد اتصالات (موبايلي)، ثاني مشغل للهاتف النقال في المملكة".

وأضافت الأمانة العامة أن المسؤولين عن المخالفات المرتكبة على سهم شركة اتحاد اتصالات "موبايلي"، صدر بحقهم قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية والقاضي بإدانة المدعى عليهم، بمخالفتهم الفقرة (أ) من المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، لارتكابهم تصرفات أوجدت انطباعا غير صحيح ومضلل بشأن قيمة الورقة المالية العائدة للشركة.

وجاء قرار لجنة الاستئناف مؤيدا لقرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 22/05/2022، المتضمن إلزام المدعى عليهم متضامنين بدفع مبلغ مقداره 1.225 مليار ريال، وفقا لاستحقاق كل مدعٍ منهم وعددهم 1045 مدعيا.