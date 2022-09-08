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لقى طفلان مصرعهما، وأصيب 8 آخرون بجروح وكدمات متفوقة بالجسم اليوم إثر إصطدام سيارتين ملاكى بالطريق الصحراوى القاهرة الإسكندرية بدائرة مركز وادى النطرون بمحافظة البحيرة.

تلقى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة بلاغا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكى بالكيلو ١١٧ إتجاه الإسكندرية بالطريق الصحراوى القاهرة الإسكندرية ووجود متوفين ومصابين.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف وبالفحص تبين وفاة كلا من "نور محمد شعلان ٥ سنوات وشقيقتة براء محمد شعلان ٦ سنوات ومقيمان المنيا وإصابة كلا من "محمد شعلان عبد التواب ٣٨ سنة مقيم المنيا وأريج طارق عبد البارى ٣٣ سنة ربة منزل وتقيم المنيا ومحمد السيد محمد ٣٢ سنة مقيم السادات متوفية وسهير حسن عكاشة ٦٧ سنة ربة منزل وتقيم الإسكندرية وآسيا محمد شعلان ١١ شهر تقيم المنيا وميلانى ممدوح محمود ٢٥ سنة وتقيم الإسكندرية وفريهان ممدوح محمود ٢٦ سنة ربة منزل وتقيم الإسكندرية ورامى سعيد محمد" ٢٨ مقيم السادات .

تم نقل المصابين لمستشفى وادى النطرون لتلقي العلاج والجثث لمشرحة المستشفي تحت تصرف النيابة.