بايدن: الملكة إليزابيث سحرتنا بذكائها

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أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن تعازيه في وفاة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، التي التقت بـ14 رئيسا أمريكيا.

وقال بايدن مسترجعا لقاءهما في 2021: "لقد سحرتنا بذكائها، وأثارت مشاعرنا بطيبتها وشاركتنا حكمتها بسخاء".

وذكر بايدن وهو يقدم تعازيه إلى العائلة المالكة إلى جانب زوجته جيل بايدن أن إليزابيث الثانية "كانت أكثر من مجرد ملكة. لقد رسمت ملامح عصربأكمله".

وأضاف: "في عالم يتغير باستمرار، كانت حاضرة باستمرار ومصدرا للشعور بالارتياح والفخر لأجيال من البريطانيين، من بينهم العديد ممن لم يعهدوا البلاد بدونها".

وتابع قائلا إن إليزابيث الثانية كانت "سيدة دولة تحظى بمهابة وتتسم بتفاني لا مثيل لهما، ورسخت أساس التحالف بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة".