سوريا: ارتفاع قتلى انهيار مبنى بحلب إلى 13 شخصا

انتشلت فرق الإنقاذ جثتي طفلين عمرهما 5 و13 سنة من تحت أنقاض البناء الذي انهار أمس الأربعاء، في حي الفردوس بحلب شمالي سوريا؛ ليرتفع بذلك عدد الوفيات إلى 13.

وكانت عمليات البحث التي قامت بها أمس الأربعاء فرق تابعة لمجلس مدينة حلب والدفاع المدني وفوج الإطفاء تكثفت في الساعات الأخيرة للعثور على جثمان الطفلين حيث أفاد أهالي الحي بتواجدهما في البناء أثناء انهياره،بحسب وكالة الأنباء السورية (سانا).

كانت الحكومة السورية طالبت عدة مرات أهالي أحياء حلب الشرقي عدم السكن في المنازل التي تضررت بشكل كبير بسبب العمليات العسكرية التي شهدتها أحياء ريف حلب التي كان تحت سيطرة فصائل المعارضة وخرجت منها نهاية عام 2016.

وقال رئيس بلدية حلب معاد الجبالي " المبني إقيم بطريقة غير قانونية وبدون خرائط هندسية ومخالف لشروط السلامة العامة.

من جانبه، قال المصدر السوري لحقوق الإنسان الذي يتخذ من بريطانيا مقرا له، إن حصيلة الوفيات مرشحة للارتفاع لأن هناك شخصين في حالة خطيرة في مستشفيات حلب.