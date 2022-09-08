السيارة «جينيسيس جي في 60» تفوز بأعلى تصنيف للسلامة في أوروبا

حصلت سيارة "جينيسيس جي في 60" الكهربائية بالكامل، التي تنتجها مجموعة هيونداي موتور، على أعلى تصنيف للسلامة في البرنامج الأوروبي لتقييم السيارات الجديدة، حسبما ذكرت الشركة اليوم الخميس.

وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، إلى دخول السيارة "جينيسيس جي في 60"، السوق الأوروبية في يونيو الماضي وحصلت على 5 نجوم، وهو أعلى تصنيف من منظمة البرنامج الأوروبي لتقييم السيارات الجديدة المستقلة والرائدة لاختبار السلامة في أوروبا.

وحصلت "جينيسيس جي في 60" على درجات عالية في مجالات الركاب البالغين والركاب الأطفال ومستخدمي الطريق المعرضين للخطر، ومساعدة السلامة. وقالت هيونداي في بيان إن السيارة برزت على وجه الخصوص في اختبارات الاصطدام الأمامي والحاجز الجانبي.

وقال لورانس هاميلتون، المدير العام لشركة جينيسيس موتور أوروبا، في البيان: "حصول جينيسيس على 5 نجوم ليس فقط مع جي في 60 ولكن مع جميع طرزنا الأخرى، هو شهادة على خبرة مهندسينا وتقنيات مساعدة السلامة النشطة واسعة النطاق التي تقدمها جينيسيس".

يذكر أن سيارة جي في 60 هي السيارة الكهربائية الثانية لعلامة جينيسيس بعد سيارة الصالون جي في 80.