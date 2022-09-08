واشنطن تؤكد التزامها بدعم إقليم كردستان وحل خلاف تصدير النفط مع بغداد

أكدت الإدارة الأمريكية، يوم الأربعاء، التزامها بدعم إقليم كردستان وتكثيف الجهود لحل المشاكل مع الحكومة الاتحادية في بغداد، وخاصة الخلاف حول النفط والغاز.

وذكر بيان لرئاسة مجلس وزراء الإقليم ورد لوكالة "شفق نيوز"، أن رئيس الوزراء مسرور بارزاني استقبل اليوم الأربعاء، في مكتبه بأربيل مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط باربرا ليف، وتم خلال اللقاء تناول تطوير العلاقات بين الولايات المتحدة وإقليم كردستان وآخر التطورات في الوضع السياسي العراقي.

وأكدت ليف "التزام بلادها بمواصلة دعم إقليم كردستان والبيشمركة، وضرورة تكثيف الجهود لحل المشاكل بين الإقليم والحكومة الاتحادية، وخاصة الخلافات حول قضية النفط والغاز التي تحتاج إلى حل من خلال الحوار والمفاوضات، حيث أن عدم حلها سينعكس سلبا على أمن العراق واستقراره".

بدوره قدم بارزاني خلال اللقاء "ملخصا للإصلاحات في الكابينة الحكومية التاسعة من حيث تنويع الاقتصاد ومصادر الإيرادات وبناء بنية تحتية قوية".

وأكد بارزاني على أن "شعب كردستان ضحى بالكثير من أجل حقوقه، لذا فهو غير مستعد للتخلي عن حقوقه الدستورية تحت أي ضغط"، مشيرا إلى رغبة إقليم كردستان في حل المشاكل بالعودة الى الدستور".