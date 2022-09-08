هونج كونج تلزم الأطفال في سن الخامسة بإثبات الحصول على تطعيم ضد كورونا هذا الشهر

أعلنت سلطات وزارة الصحة في هونج كونج، اليوم الخميس، أنها ستطلب من الأطفال، الذين تبلغ أعمارهم 5 سنوات، إثبات حصولهم على لقاح مضاد لكورونا من أجل السماح لهم بدخول المطاعم، والأماكن الداخلية المخصصة للعب، وغيرها من الأماكن.

ويتعين على الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 12 عاما أو أكثر بالفعل التسجيل في تطبيق الهاتف"غادر المنزل بأمان"، والمعني بتخزين بيانات التطعيم ضد كوفيد-19 واقتفاء الأماكن التي يجب على الزائرين التسجيل فيها. وتعمل حكومة المدينة على توسيع البرنامج كي يشمل التلاميذ في عمر المدرسة الابتدائية اعتبارا من 30 سبتمبر.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن وكيلة وزارة الصحة في هونج كونج "ليبي لي" قولها، خلال المؤتمر الصحفي اليومي، إن الأشخاص ضمن الفئة العمرية المشمولة في البرنامج الموسع، سيتوجب عليهم الحصول على جرعة تطعيم أولية، على الأقل، بحلول نهاية الشهر الجاري. وبالنسبة للأشخاص الذين حصلوا على جرعة اللقاح الأولى قبل أكثر من ثلاثة شهر، سيتعين عليهم الحصول على الجرعة الثانية.

وتسعى هونج كونج جاهدة من أجل عدم تنفيذ إغلاق واسع للمدارس رغم زيادة انتشار كوفيد-19 لديها.

وأضافت "لي" أنه سيُسمح لأولياء الأمور بتخزين الكود الصحي لأطفالهم على هواتفهم، كما يمكنهم تقديم الأوراق الرسمية المطلوبة في صورة ورقية أو من خلال صورة ملتقطة إلكترونيا.

وتواجه هونج كونج، تفشيا متزايدا لجائحة كوفيد-19، مع اقتراب عدد الإصابات من 10 آلاف يوميا منذ بداية الشهر الحالي. وأعلنت السلطات الصحية تسجيل 11 ألفا و91 إصابة جديدة اليوم الخميس.

وأشارت "لي" إلى أن 38 طفلا تتراوح أعمارهم بين 3 إلى 11 عاما أصيبوا بعدوى شديدة أو حرجة خلال فترة انتشار الجائحة. وتوفي ثمانية لم يحصل أي منهم على اللقاح.