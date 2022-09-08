تحذيرات أوروبية من أن ارتفاع أسعار الطاقة يهدد الإنتاج الزراعي

قالت مجموعتان أوروبيتان تعملان في مجال الزراعة والغذاء إن أسعار الطاقة يمكن أن تمنع الشركات من إنتاج الأغذية الرئيسية حيث يضطر الكثيرون إلى وقف أو تقليص الإنتاج بسبب فواتير المرافق المرتفعة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن رابطة المزارعين في الاتحاد الأوروبي "كوبا-كوجيكا" و الجمعية الأوروبية لصناعات الأغذية والمشروبات "فود درينك يورب" في بيان قولهما إن "الزيادات الأخيرة في أسعار الطاقة، وخاصة الغاز الطبيعي والكهرباء، تهدد استمرار استمرار دورات إنتاج الأغذية الزراعية، وبالتالي القدرة على الاستمرار في توصيل السلع الزراعية الأساسية ومكونات الغذاء والمنتجات الغذائية والمواد الغذائية".

وارتفعت أسعار الغذء بعدما تسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في تفاقم وضع السوق التي كانت تواجه ضغوطا بالفعل نتيجة للقضايا اللوجيستية خلال جائحة كورونا وارتفاع الطلب لاحقا.

وبينما تراجعت التكاليف لمدة خمسة أشهر متتالية، لا تزال التكاليف أعلى كثيرا من مثل هذا الوقت العام الماضي، وفقا لمؤشر للأمم المتحدة.

وقال البيان إن منتجي الغذاء من الصوبات الزراعية وحتى المخابز يقلصون إنتاجهم أو يرفعون الأسعار للتكيف مع فواتير الطاقة المرتفعة "والمزيد والمزيد من الشركات في سلسلة الأغذية الزراعة في الاتحاد الأوروبي تكافح للحفاظ على استمرار عملها".