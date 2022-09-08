منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الأسير المحرر والروائي عصمت منصور، من مغادرة البلاد عبر معبر الكرامة، بحجة وجود قرار بمنعه من السفر.



وقال منصور في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، إنه كان متوجها إلى العاصمة الأردنية عمّان بعد دعوة تلقاها من معرض عمّان الدولي للكتاب، من أجل توقيع روايته الجديدة «الخزنة.. رواية الحب والحرية»، مساء اليوم الخميس.



وأشار إلى أن روايته، تحاكي أحداث «نفق الحرية»، الذي تمكن من خلاله ستة أسرى من انتزاع حريتهم من سجن جلبوع فجر السادس من سبتمبر العام الماضي.



وفي السياق ذاته، استنكر الاتحاد العام للكتّاب والأدباء الفلسطينيين، منع الاحتلال الإسرائيلي الروائي منصور من السفر عبر معبر الكرامة، معتبرا قرار منعه محاولة إجبار لكتم حرية التعبير، وإرهاب أسود يمارسه الاحتلال لتعطيل الرواية الصحيحة وتمرير روايته المزيفة.



وطالب الاتحاد، المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال لرفع اسم الروائي عصمت منصور من قائمة المنع، ودعم حرية الرأي والتعبير، وإنهاء سياسة تكميم الحريات في فلسطين الممارس من قبل الاحتلال الإسرائيلي.



وكان منصور (45 عاما) من قرية دير جرير شرق رام الله، أفرج عنه عام 2013 بعد اعتقال دام 20 عاما، ووقتها منع من السفر حتى عام 2019، قبل أن ينتزع قرارا يلغي المنع الصادر بحقه.