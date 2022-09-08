أقيم حفل تكريم الدكتور يحيى الفخراني، من ملتقى القاهرة للسينما والدراما العربية برئاسة المخرج أشرف أبو النجا، في احتفالية كبرى مليئة بالحب، بعنوان "يحيا الفن.. يحيا المجد.. يحيا الفخراني"، على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، وحرصت الفنانة ليلى علوي على تسليمه درع التكريم بنفسها، وسط تصفيق حار من الحضور.

ووجهت ليلى علوي رسالة خاصة للفخراني: «ليا الشرف أني أكون موجودة مع أستاذي اللي علمني، وكنت تلميذة نجيبة له، ورشحني لفيلم (خرج ولم يعد) ومسلسل (صيام صيام)، شكرا دكتور يحيى الفخراني، شكرا أنك علمتني إزاي أحب بلدي وأحب شغلي وأحب كل صغير وكبير، أنت فنان مبدع رائع وإنسان محترم جدا، ربنا يحفظك ويديلك طولة العمر، وأنا مبسوطة جدا وأنا بحبك أنا وعيلتي والناس كلها في مصر والعالم العربي، ربنا يحفظك ويحفظ أسرتك».

وقال الدكتور يحيى الفخراني، إن سر تنوعه في مشواره الفني، اعتمد على استمتاعه بالشخصيات التي كان يقدمها، مشيرا إلى أنه كان غير واثق من تقديم أي عمل عرض عليه، لأن الشخصية لم تكن واضحة في السيناريو من البداية، ثم يدخل في تحدي مع نفسه، وبعد مرور كام يوم من التصوير يجد نفسه أمسك بكل خيوط الشخصية.

وأضاف: "أحب أغاني المطرب الراحل عبدالحليم حافظ، وأحببت زوجتي على أنغام الست أم كلثوم من خلال أغنية (سيرة الحب)، كما رشحت الفنانة ليلى علوي لفيلم (خرج ولم يعد)، فهي جميلة الجميلات ولم أكن أتخيل أنها ستقدم دورها بهذا النجاح".

ووجه الفخراني، رسالة خاصة لصديق عمره الفنان صلاح السعدني، وقال له "أنت وحشتنى جدا، يلا تعالى ارجع ونشتغل مع بعض تاني، وربنا يديك الصحة".

كما تحدث أيضا عن صديقه الراحل ممدوح عبدالعليم، الذي اعتبره واحدًا من أبنائه، قائلا إنه كان الأجدر أن يستكمل "ليالى الحلمية" بمفرده، لأنه قدم 4 أجزاء باحترافية شديدة، فضلا عن ارتباط الجمهور به.

وكشف الفخراني، خلال فعاليات الاحتفالية، عن سبب ابتعاده عن السينما الفترة الماضية، قائلا: "أسعى للعمل على تقديم كل شيء في الدراما، وهذا أخذني من السينما، لكن لا يوجد مشكلة أن أقدم فيلما سينمائيا، ولكن يجب أن يكون سيناريو قويا يستحق أن أقدمه".

واستعاد يحيى الفخراني كواليس وذكريات مسلسل «زيزينيا» الذي قدمه على الدراما، وقام المطرب وائل الفشني بغناء تتر المسلسل خلال الاحتفالية، كما استعاد ذكريات مسلسل «يتربى في عزو»، وقام هشام عباس بغناء الأغنية التي قدمها في تتر المسلسل، وسط تفاعل كبير من الجمهور خلال الاحتفالية الكبيرة.

وعرض تسجيل صوتي خلال الحفل للدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، قال خلاله إنه كان دفعة واحدة مع "الفخراني" فى كلية الطب بجامعة عين شمس، وكان نعم الأخ والصديق، مشيرا إلى أن الفنان يحيى الفخرانى من مقدرات الدولة المصرية، وفنان عظيم ومعطاء، وتكريمه مستحق، متمنيا له دوام الصحة.

وقدمت الحفل الإعلامية الكبيرة شافكي المنيري، وحرص الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين على الحضور، والفنان جمال سليمان، والدكتور مصطفى الفقي، والفنانة ليلى علوي، والفنانة نهلة سلامة، والفنانة هند عاكف، فيما تواجد عدد كبير من النجوم أمام دار الأوبرا ولم يتمكنوا من الدخول بسبب تواجد عدد كبير من الجمهور في قاعة المسرح الصغير، التي امتلأت عن آخرها قبل انطلاق الحفل.

ولم تخل القاعة من الهتافات والتصفيق طوال الحفل، احتفالا بتكريم يحيى الفخراني، كما تعالت الصيحات والزغاريد وسط أجواء من السعادة والفرحة، وفي لقطة مليئة بالحب صعدت طفلة على المسرح لتصافح "الفخراني" الذي رحب بها بشدة.

وتضمن الحفل عرض فيلم تسجيلي من إخراج الدكتور أشرف أبو النجا، يتناول المشوار الفني للنجم الكبير، وأهم أعماله والمحطات الفنية في حياته.