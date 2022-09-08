العراق يحبط مخططا إرهابيا لاستهداف زائري الأربعينية

أعلنت قيادة العمليات المشتركة بالعراق اليوم الخميس، عن إحباط مخططات إرهابية لاستهداف زوار أربعينية الإمام الحسين.

وقال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة، اللواء تحسين الخفاجي، وفقا لوكالة الأنباء العراقية "واع"، إن "العمليات الأمنية التي قمنا بها وخصوصاً الأخيرة في شمال راوة، وكذلك في ديالي وجنوب غرب كركوك، كانت لها علاقة بزيارة أربعينية الأمام الحسين".

وأكد الخفاجي أن هذه العمليات الأخيرة أسفرت عن قتل واستهداف أعداد كبيرة من الإرهابيين بواسطة سلاح الجو، لافتا إلى أن هؤلاء كانوا يخططون للقيام بعمليات إرهابية سواء ضد زوار أربعينية الإمام الحسين أو ضد القوات العراقية.

وكانت وزارة الدفاع العراقية أعلنت أن قيادات وفرق الجيش العراقي تستنفر جهودها استعدادا لزيارة أربعينية الإمام الحسين.

وذكر بيان لوزارة الدفاع العراقية، أن قيادة عمليات ديالي استنفرت كافة إمكانياتها لتأمين الطرق الخاصة بالزائرين من منفذ المنذرية إلى الحدود الفاصلة لعمليات بغداد.