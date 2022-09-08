نمو الإقراض المصرفي في اليابان بنسبة 9ر1% خلال أغسطس الماضي

أظهرت بيانات بنك اليابان المركزي الصادرة اليوم الخميس نمو قيمة الإقراض المصرفي في اليابان خلال أغسطس الماضي بنسبة 9ر1% سنويا إلى 929ر587 تريليون ين (06ر4 تريليون دولار)، بعد نموها بنسبة 7ر1% خلال يوليو الماضي وفق البيانات النهائية، في حين كانت البيانات الأولية تشير إلى نموها بنسبة 8ر1%.

ومع استبعاد صناديق الادخار، زاد الإقراض المصرفي خلال الشهر الماضي بنسبة 2ر2% سنويا إلى 584ر511 تريليون ين، في حين ارتفع الإقراض من صناديق الادخار بنسبة 1ر0% إلى 344ر76 تريليون ين.

وزادت القروض التي قدمتها فروع البنوك الأجنبية العاملة في اليابان خلال الشهر الماضي بنسبة 5ر0% إلى 401ر3 تريليون ين..