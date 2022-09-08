إلغاء المباريات وإغلاق المتاجر في بريطانيا حدادا على وفاة الملكة إليزابيث

تشهد المملكة المتحدة عدة تغييرات خلال فترة الحداد الرسمية على وفاة الملكة إليزابيث الثانية عن عمر ناهز 96 عاما.

وقالت صحيفة "إكسبريس" البريطانية أنه سيتم إغلاق المتاجر وإلغاء المباريات الرياضية حيث تنعي الأمة البريطانية الملكة التي توفيت بعد أن خدمت البلاد فترة طويلة إمتدت من 1952 وحتى اليوم.

وأعلن قصر باكنجهام وفاتها في وقت سابق من، اليوم الخميس، في قصر بالمورال في أسكتلندا.

وكان تم وضع الخطط قبل وفاة الملكة حول كيفية التصرف عند الإعلان عن الوفاة، في مشروع أطلق عليه اسم "عملية جسر لندن".

في يوم جنازة الملكة، ستكون هناك عطلة مصرفية، ومن المتوقع أن تغلق العديد من الشركات أو تغير ساعات عملها.

وسيقام يوم حداد وطني، على الرغم من أن أصحاب العمل لن يكونوا ملزمين بالسماح لموظفيهم بيوم عطلة، كما سيتم إغلاق بورصة لندن أيضًا في يوم الجنازة على الأقل.

وتشير التقارير إلى أن الإغلاق قد يستمر لفترة أطول.

كما سيتم إلغاء جميع المباريات الرياضية في يوم جنازة صاحبة الجلالة كجزء من عملية جسر لندن.

كما أعلنت الحدائق النباتية الملكية في "كيو" بلندن -في بيان لها اليوم- عن إغلاقها أبوابها غداً الجمعة بسبب الوفاة.

وجاء في البيان: "في ضوء الأنباء المحزنة عن وفاة جلالة الملكة إليزابيث الثانية، سيتم إغلاق حدائق كيو غدًا الجمعة 9 سبتمبر كعلامة على الاحترام".

كما تم تعليق إضرابات عمال السكك الحديدية والبريد التي كان من المقرر إجراؤها الأسبوع المقبل كعلامة على الاحترام.