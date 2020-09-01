مصرع شخص وانهيار مبان سكنية بسبب الفيضانات شمال موريتانيا

أعلنت لجنة الطوارئ الحكومة الموريتانية مساء اليوم الأربعاء مصرع شخص في مدينة اكجوجت شمال موريتانيا بسبب الفيضانات والأمطار الغزيرة.

وذكرت اللجنة في بيان لها ان سبب وفاة الرجل يرجع الى غرقه في اكجوجت جراء الفيضانات والامطار الغزيرة التي تسببت كذلك في نهيار مبان سكنية في مناطق الاجواد وبن الشاب شمال موريتانيا

واشارت في البيان الى ارتفاع منسوب النهر إلى 4 م و 59 سم، وخلفت الأمطار والسيول ما يقارب 50 حالة وفاة في الشهرين الأخيرة وتسببت الأمطار والسيول في أضرار مادية كبيرة، وغمرت مدنا في مختلف البلاد، كما عزلت أحياء في العاصمة نواكشوط، وأجبرت السكان على مغادرتها.

وألحقت أضرارا بالغة بالمدارس والمساكن في مناطق مختلفة.