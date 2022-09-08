صحف السعودية: التوتر الأمريكي الإيراني يجمل إشارات تعثر المحادثات النووية

أكدت الصحف السعودية، أن تصاعد التوتر الأمريكي الإيراني مؤخرا يحمل إشارات واضحة حول تعثر المحادثات النووية.

وكتبت صحيفة الرياض السعودية، في افتتاحيتها اليوم الخميس، تحت عنوان "الخيارات الصعبة" أن حدوث اختراق مفاجئ في المفاوضات يبقى أمرا واردا، إلا أنه من المؤكد ثمة تريث أمريكي في الوصول لاتفاق نووي جديد مع إيران.

وأضافت أن النظام الإيراني قائم على فكرة ثورية لا يمكن له أن يتخلص منها ويستمد مشروعيته المزعومة من إبقاء جذوة الأيديولوجيا التوسعية متوهجة، والأرجح أن يلجأ إلى الهروب للأمام عبر التصعيد في الساحات الإقليمية.

وفي سياق آخر، ذكرت صحيفة "اليوم"، في افتتاحيتها تحت عنوان "مكافحة الإرهاب، مملكة السلام" أن ما أكدته المملكة خلال اجتماع "آريا" المنعقد في مقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، من أن تطور التهديدات الإرهابية العابرة للحدود يتطلب استجابة سريعة وشاملة من المجتمع الدولي، كونها تستهدف المدنيين والمنشآت الحيوية والمدنية وإمدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالمي.

واختمت الصحيفة بتأكيدها دعم المملكة السعودية لمبادرتي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتحديث مختبرات سايبرسدورف "رينول 2" والعمل المتكامل لمكافحة أمراض "زودياك" والذي يأتي امتدادا لإسهاماتها المستمرة لجهود الوكالة ومبادراتها الهادفة إلى تطوير قدراتها؛ بما يعزز دورها الحيوي في تسخير الذرة من أجل السلام، وتأكيدا على مواقف المملكة تجاه قضايا الاستفادة من الطاقة والتقنية النووية وتنميتها بصورة سلمية وآمنة.