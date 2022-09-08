 استشهاد شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي شرق رام الله - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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استشهاد شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي شرق رام الله

رام الله - د ب أ
نشر في: الخميس 8 سبتمبر 2022 - 9:09 ص | آخر تحديث: الخميس 8 سبتمبر 2022 - 9:09 ص

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد شاب فلسطيني، اليوم الخميس، برصاص الجيش الإسرائيلي في مدينة رام الله بالضفة الغربية.

وذكرت الوزارة، في بيان لها، أن الارتباط المدني أبلغها، نقلا عن نظيره الإسرائيلي، باستشهاد شاب فلسطيني واحتجاز جثته دون التعرف على هويته بعد إصابته بجروح قرب قرية بيتين شرق رام الله.

ومن جهتها، أعلنت مصادر إسرائيلية إطلاق النار على الشاب الفلسطيني، بعد أن قام برشق جنود من الجيش بالحجارة ما أدى إلى إصابة جندي بجروح طفيفة.

جدير بالذكر أن هذا هو خامس فلسطيني يستشهد برصاص الجيش الإسرائيلي منذ يوم الجمعة الماضي، وسط تصاعد التوتر الأمني في الضفة الغربية.


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