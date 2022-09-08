مصرع شخصين في تصادم بأبو مطاميرالبحيرة

لقي شخصين مصرعهما، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة جامبو وموتوسيكل على طريق الحرية، بدائرة مركز شرطة أبو المطامير بمحافظة البحيرة.

تلقى مدير أمن البحيرة، اللواء أحمد خلف، إخطارًا من نقطة شرطة مستشفى أبو المطامير المركزي، يفيد بوصول جثتين في حادث تصادم على الطريق المشار إليه.

من فورها انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، بالفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة جامبو وموتوتسيكل على طريق الحرية بدائرة المركز، وأسفر الحادث عن وفاة كل من " " صالح. ع. إ "55 سنة، " مدحت. أ. ع "37 سنة مقيمين بقرية الحرية، دائرة المركز.

جرى نقل الجثتين لثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.