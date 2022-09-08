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قدم منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، ورئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل، اليوم الخميس، التعازي في وفاة ملكة المملكة المتحدة إليزابيث الثانية.

وكتبت بوريل - عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) - "يشيد الاتحاد الأوروبي بمساهمتها الفريدة في بناء السلام والمصالحة. في حين أن خسارتها ستؤثر في جميع أنحاء العالم، فإننا نشاطر عائلتها وشعب المملكة المتحدة أحزانهم".

وكتب ميشيل - عبر (تويتر) - "نتعاطف مع العائلة المالكة وكل من يرْثون الملكة إليزابيث الثانية في المملكة المتحدة وفي جميع أنحاء العالم".

وأعلنت الأسرة الملكية في المملكة المتحدة - في وقت سابق اليوم - وفاة الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا عن عمر ناهز 96 عاما، بعد أن أمضت 70 عاما في الحكم.