الكرملين يترك الباب مفتوحا أمام مشاركة بوتين شخصيا في قمة مجموعة العشرين

ترك الكرملين الباب مفتوحا أمام مشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شخصيا في قمة دول مجموعة العشرين المقررة في نوفمبر المقبل في جزيرة بالي الإندونيسية.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية للأنباء عن مساعد بوتين لشؤون السياسة الخارجية يوري أوشاكوف قوله اليوم الخميس: "نُعد لمشاركة الرئيس.. لكننا سنؤكد الأمر لاحقا، إذ يتعين أخذ مجموعة كبيرة من العوامل في الاعتبار، بما في ذلك انتشار فيروس كورونا".

وأضاف أوشاكوف أن موسكو ستبني قرارها أيضا على وضع مشاركة رؤساء الدول والحكومات الآخرين الذين سيحضرون اجتماع بالي.

وكان أوشاكوف قد أعلن في يونيو الماضي أن بوتين سيشارك في القمة. إلا أنه لم يحدد في ذلك الوقت إن كان بوتين سيشارك شخصيا أو عبر الدائرة التليفزيونية المغلقة.

وفي ضوء الحرب الروسية ضد أوكرانيا، تُّثار تساؤلات عن كيفية تعامل السياسيين الغربيين مع مشاركة بوتين في قمة أكبر الدول الصناعية وذات الاقتصادات الناشئة، خاصة أنه تم توجيه دعوة أيضا للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للمشاركة في القمة.

وكان رئيس إندونيسيا جوكو ويدودو قد قال مؤخرا إن بوتين أبلغه أنه سيحضر القمة.