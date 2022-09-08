قضت محكمة جنايات جنوب سيناء اليوم بمعاقبة محام بالحبس 3 سنوات القيامة بالتزوير فى محررات رسمية ضد طليقتة، مستغلا التوكيل الخاص منها له واشترك مع آخرين بتزوير إيصالي أمانة وعمل معارضات لها دون علمها مما حكمت المحكمة ضدها فى كل إيصال بسنتين وحبسها دون أن توقع اى إيصالات لأحد.



صدر الحكم اليوم، برئاسة المستشار جمال الدين زكى وعضوية المستشارين هيثم محمود ومحمد عزت وبحضور على حسين وكيل النيابة وأمانة سر محمد عبدالستار ومينا وليم.

تعود أحداث الواقعة عندما قامت الزوجة "ن . ف .ع .م" برفع قضية تطليق على زوجها المحامى "م. ر.أ.ح"؛ بسبب الخلافات الزوجية بينهم وقامت يرفع الدعوى رقم 535لستة 2017 أسرة بأبوحماد شرقية، وعندما علم زوجها المحامى قرر الانتقام منها فاستغل التوكيل الخاص فى القضايا والذى تحصل علية من زوجته، باستخدامه ضدها والانتقام منه فاتفق مع آخرين على تزوير إيصالين أمانه لطليقتة بمبلغ 200 ألف جنيه بكل إيصال.

وقام المتهم الأول بالاتفاق مع المتهم الثانى ا. م .ر.ا محام، وهانى محمد إبراهيم على التزوير فى محررين من محررات أحاد الناس وهى إيصالات أمانة وتقدما بتحرير محاضر بقسم شرطة طور سيناء ضد المجنى عليها نجلاء فتحى بأنها استلمت على سبيل الأمانة 200 ألف جنية من زوجها المتهم الأول م. ر. ا.ح لتوصيلهم إلى هانى محمد إبراهيم وذلك عن طريق الاصطناع الكامل بأن أثبتوا فيهما على خلاف الحقيقة وتقدموا إلى الموظف بتحرير المحاضر بديوان قسم الطور وإثبات مادونا بها متحججا بيانتهما المزورة سترا للجريمة.

وتم تحرير القضية رقم 2018 جنح الطور والمفيدة برقم 110لسنة 2019 جنح مستانف جنوب سيناء والقضية رقم 2736لسنة 2018والمقيظة برقم 111لسنة 2019جنح مستانف الطور.

وقام المتهم الأول باستخدام التوكيل رقم 5464ب لسنة 2013رسمى عام أبوحماد شرقية والصادر من زوجته نجلاء ف. ع.م والمسلم آلية بصفتة وكيلا بالأجر لاستعمال لمنفعه موكلته إلا أنه قد استعمله أضرارا بها مرتكبها مشروعة الإجرامي ومشاركة المتهم الثانى بأن حرر محضريين بقسم الشرطة وقدم صورا لايصالات الأمانة المزورة على خلاف الحقيقة.

واشترك المتهم الأول الثالث مع المتهم الثانى فى ارتكاب الجريمة..

وعلى الفور قامت مأمورية من مباحث أبوحماد وتم القبض على المتهمة وظلت بالحبس 15يوما .

قام والد المتهمة بتقديم بلاغ الى رئيس نيابة طور سيناء يتهم زوجها المتهم الأول محمد رشاد بأنه تزوجها بقسيمة زواج رسمية والآن العلاقة الزوجية حدثت بينهما عدة خلافات فقامت ابنتى برفع قضية تطليق إلا أن المتهم خدعها بالتزكية الذى تحصل عليه منها فى القضايا وقام بالاتفاق مع المتهم الثالث والثانى بتزوير إيصالات أمانة وعارض دون علمها فى هذا القضايا حتى تم تأييد الحكم عليها ولم يتصالح لها فى القضايا إلى بعد الحصول على 200 ألف جنيه وساومها على باقى المبلغ رغم أن ابنته طلقت منه بحكم فى الدعوى 535 أ سنة 20170 أسرة أبوحماد.

وطالب والد المتهم بالتحقيق فى الأوراق المزورة وضم الجنحة رقم 2735لسنة 2017 والجنحة رقم 273600لسنة 2018 للفحص والتأكيد من صحة بلاغة.

وعلى الفور أمرت نيابة الطور بطلب المتهمين الثلاثة لجلسة تحقيق وقام قلم المحاضرين بإبلاغهم أكتر من مرة للحضور ولكن دون جدوى ولم يحضر إلا المتهم الثانى.

وتداولت القضية فى محكمة الجنايات وقضيت غيابيا بمحاكمة المتهمين الثلاثة بالحبس عشر سنوات وإلزامهم بالمصاريف الجنائية.

وتم عمل إعادة إجراءات فى القضية وفى جلسة اليوم حضر أحد المحامين بتوكيل عن المتهم الأول وقدم دفوعة إلا أن محكمة الجنايات قضيت اليوم فى نهاية جلستها بحكمها المتقدم .