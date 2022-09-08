رئيس الوزراء الياباني: إقامة جنازة رسيمة لـ شينزو آبي مناسبة وسط مسيرته الحافلة بالإنجازات

جدد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، اليوم /الخميس/، تأكيده أن إقامة الجنازة الرسمية لرئيس الوزراء السابق شينزو آبي يوم 27 سبتمبر الجاري "مناسبة" في ضوء ما حققه الزعيم الراحل من إنجازات خلال توليه رئاسة الوزراء لأطول فترة في تاريخ اليابان.

وقال كيشيدا - في جلسة برلمانية، وفق ما نقلته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية - إنه لتقديم التعازي في جميع أنحاء البلاد، "تحتاج" الحكومة إلى إقامة الجنازة في صورة "مناسبة رسمية"، حيث قرر كيشيدا حضور الجلسات البرلمانية مع تصاعد وتيرة المعارضة ضد الجنازة الرسمية للزعيم السابق الذي اُغتيل خلال خطاب حملته الانتخابية أوائل يوليو الماضي وتزايد الدعوات؛ ليشرح أسباب عقد جنازة رسمية.

يشار إلى أنه في مؤتمر صحفي دوري في وقت سابق من اليوم، قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو إن الحكومة قررت إقامة جنازة رسمية للتعبير عن تقديرها لآبي، مع الأخذ في الاعتبار رسائل التعزية الواردة من الدول الأخرى، فيما أضاف المتحدث باسم الحكومة اليابانية "نرى أنه من المناسب عقدها كحدث رسمي ونرحب بممثلين من الخارج"، قائلا إن نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس ورئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل ورئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز من بين الشخصيات الأجنبية البارزة المتوقع قدومها إلى اليابان لحضور الجنازة الرسمية.