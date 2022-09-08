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قال الدكتور محمد عمارة عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الحوار الوطني يحمل أهمية كبيرة للدولة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "من مصر" على شاشة "CBC"، مساء الأربعاء: "الدولة تشهد استقرارا ونفذت إصلاحا اقتصاديا وتجرعنا عواقبه ولولا هذا الإصلاح لما تمكنت الدولة من الوقوف على أقدامها".

وأشار إلى أن الدولة نجحت في تثبيت مفاصلها، ولكي لا تكون بمعزل عن أحد أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي الحوار الوطني بآليات واضحة وثابتة.

ولفت إلى أن اختيار الأكاديمية الوطنية لتستضيف جلسات الحوار الوطني أمرٌ له دلالة كبيرة بأنه في ظل الجمهورية الجديدة تولي الدولة اهتماما كبيرا بالعلم.

ونوه بأن مقارنة عصر الرئيس عبد الفتاح السيسي بعصور أخرى سابقة ستتكشف حقيقة أن مصر تسير بخطوات استراتيجية.