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عاهل البحرين يبحث مع وزير خارجية الكويت العلاقات بين البلدين

العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة
العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة
أ ش أ
نشر في: الخميس 8 سبتمبر 2022 - 4:51 م | آخر تحديث: الخميس 8 سبتمبر 2022 - 4:51 م

بحث عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، في قصر الصافرية بالمنامة، اليوم الخميس، مع الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، وزير الخارجية الكويتي والوفد المرافق له، العلاقات الأخوية التاريخية المتينة الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين، ومجالات تعزيزها وتنميتها على مختلف الأصعدة؛ بما يحقق تطلعاتهما نحو مزيدٍ من التقدم والرخاء.

وقالت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان اليوم، إن وزير الخارجية الكويتي نقل تحيات أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح و نائب الأمير ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وأصدق تمنياتهم لمملكة البحرين وشعبها الشقيق بدوام التقدم والازدهار.

رافق وزير خارجية الكويت: عبدالوهاب محمد الرشيد، وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار.


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