 مئات المهاجرين يصلون إلى الاتحاد الأوروبي عبر نهر إفروس بين تركيا واليونان - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مئات المهاجرين يصلون إلى الاتحاد الأوروبي عبر نهر إفروس بين تركيا واليونان

أثينا (د ب أ)
نشر في: الخميس 8 سبتمبر 2022 - 9:43 م | آخر تحديث: الخميس 8 سبتمبر 2022 - 9:43 م

نقلت محطة إذاعة حكومية في اليونان عن الشرطة، اليوم الخميس، القول إن حرس الحدود اليوناني اكتشف وفرق إنقاذ، حوالي 300 مهاجرا في جزيرة صغيرة على الجانب اليوناني من نهر إفروس الذي يجري بطول الحدود مع تركيا.

وقالت الشرطة إن السلطات التركية لم تفعل شيئا لمنع عبور هؤلاء المهاجرين أو مساعدتهم في محنتهم، عندما كانوا في النهر.

وتفيد تقارير بنقل المهاجرين بسلام إلى اليونان في شكل جماعات صغيرة.

وتزايدت في الآونة الأخيرة محاولات المهاجرين واللاجئين للوصول إلى اليونان، أي إلى داخل أراضي الاتحاد الأوروبي، قادمين من تركيا.

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