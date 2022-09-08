بلينكن: الولايات المتحدة ستواصل دعمها لانضمام مقدونيا إلى الاتحاد الأوروبي

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صرح وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن، اليوم الخميس ، بأن الولايات المتحدة ستواصل دعم مقدونيا الشمالية في مساعيها للانضمام للاتحاد الأوروبي في السنوات المقبلة.

جاءت تصريحات بلينكن في بيان على موقع وزارة الخارجية الأمريكية الإلكتروني بمناسبة تهنئة الولايات المتحدة الأمريكية لشعب مقدونيا بمناسبة الاحتفال بمرور 31 عامًا على استقالا بلادهم.

وأشار بلينكن إلى أن "مقدونيا الشمالية خطت خطوات كبيرة نحو التكامل الأوروبي من خلال فتح مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي هذا العام وإن الوحدة في أوروبا والسعي وراء قيمنا الديمقراطية أكثر أهمية الآن من أي وقت مضى".

وأضاف بلينكن أن بلدينا يتشاركان القيم الديمقراطية والالتزام بحقوق الإنسان التي تقف بقوة في مواجهة التحديات العالمية.

وخلص بالقول إن الولايات المتحدة ستستمر في الوقوف مع مقدونيا الشمالية في مساعيها الكبيرة لزيادة رخاء مواطنيها وتحسين سيادة القانون وتقوية المؤسسات الديمقراطية.