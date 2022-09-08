قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن كل إجراء في البناء سيحصل المواطنون على حقه، وإجراءت الهدم سيدفعون ثمنها.

وأضاف في كلمة ضمن فعاليات تدشين الوحدات البحرية الجديدة لهيئة قناة السويس، صباح الخميس: «كل إجراء تعملوه في البناء تاخدوا حقوا والهدم تدفعوا ثمنه، لأنه في الآخر حصالة بلد، خليكم منتبهين وتبصوا حوالين منكم، وتعرفوا إن البلاد اللي بتروح ممكن مترجعش».

وذكر أن الدولة تعظم مضاعفة جهودها في الفترة المقبلة، متابعًا: «الجهد هيتضاعف والتشكيك هيكون أكبر، ربنا اللي بيقعد وبيمشي، ولو معندناش إيمان حقيقي كنا ضعفنا ومخدناش تلت ارباع القرارات اللي اتخذت».