 الرئيس السيسي: البلاد اللي بتروح ممكن مترجعش.. وربنا اللي بيقّعد وبيمّشي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الرئيس السيسي: البلاد اللي بتروح ممكن مترجعش.. وربنا اللي بيقّعد وبيمّشي

هديل هلال
نشر في: الخميس 8 سبتمبر 2022 - 1:59 م | آخر تحديث: الخميس 8 سبتمبر 2022 - 1:59 م

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن كل إجراء في البناء سيحصل المواطنون على حقه، وإجراءت الهدم سيدفعون ثمنها.

وأضاف في كلمة ضمن فعاليات تدشين الوحدات البحرية الجديدة لهيئة قناة السويس، صباح الخميس: «كل إجراء تعملوه في البناء تاخدوا حقوا والهدم تدفعوا ثمنه، لأنه في الآخر حصالة بلد، خليكم منتبهين وتبصوا حوالين منكم، وتعرفوا إن البلاد اللي بتروح ممكن مترجعش».

وذكر أن الدولة تعظم مضاعفة جهودها في الفترة المقبلة، متابعًا: «الجهد هيتضاعف والتشكيك هيكون أكبر، ربنا اللي بيقعد وبيمشي، ولو معندناش إيمان حقيقي كنا ضعفنا ومخدناش تلت ارباع القرارات اللي اتخذت».


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