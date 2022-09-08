يفتتح غدا على مسرح المعهد العالي للفنون المسرحية، ولمدة يوم واحد العرض المسرحي "فورقيعة" ضمن الأنشطة الصيفية للمعهد، تأليف نادر صلاح الدين، وإخراج إنجي البستاوي، وتحت رعاية غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، ودعم مدحت الكاشف عميد معهد فنون مسرحية.

وتدور أحداث العرض حول عزت الأسيوطي الذي يبحث عن ابنه الشرعي حتى يأخذ حقه في الميراث، وتبدأ رحلة البحث مع وجود بعض المفارقات الكوميديا المبنية على الموقف.

"فورقيعة" بطولة: إيمان يوسف (رزة)، أدهم الدسوقي (عزت الاسيوطي)، ندي اسماعيل (أم سلوي-مفاتن)، نيهال فهمي (حنان)، رشوان كيالي (عاصم-سيد)، محمود شعراوي (مجدي-الدكتور)، أسماء ماهر سليم (رجاء-كريمان)، محمود نوح (فورقيعة)، بسام عبد المنعم (عثمان)، ديكور:عمر أبو الوفا، مكياج رحمة عمر، إعداد موسيقي وتنفيذ مصعب الخير، أغنية الختام ألحان وتوزيع محمود شعراوي، عزف قانون محمد عمرو، استعراض الختام محمود نوح، بوستر ودعاي محمد وحيد، إضاءة وليد درويش، تنفيذ الديكور عبد الرحمن الأسمر، تنفيذ الإكسسوار سهيلة أحمد، فوتوغرافيا داليا إبراهيم.