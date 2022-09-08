قال مسئول إقليمي، اليوم الخميس، إن 5 مدارس ثانوية عامة للبنات أعيد فتحها في ولاية باكتيا في شرق أفغانستان بناء على إصرار مئات الطالبات اللواتي حُرمن من التعليم، بعد أن أغلقت حركة طالبان هذه المؤسسات.

كانت طالبان قد حظرت رسمياً على الفتيات متابعة التعليم الثانوي، لكن هذا الأمر تم تجاهله في بعض مناطق أفغانستان البعيدة عن العاصمة كابل وعن قندهار معقل ومهد طالبان.

ففي ولاية باكتيا في الشرق، عادت نحو 300 فتاة إلى المدرسة منذ الأسبوع الماضي، على الرغم من عدم وجود قرار رسمي بذلك، بحسب ما قاله محمد والي أحمدي، مدير ثانوية شاشغر في مدينة جارديز لوكالة الصحافة الفرنسية.

وقال أحمدي: "جاءت الفتيات بمفردهن، ولم يسعنا أن نعيدهن أدراجهن". وشدد على أنه إذا أمرت وزارة التعليم بإغلاق المدرسة، فسيفعل ذلك "على الفور".

من جهته، قال مدير الإعلام والثقافة في باكتيا، خليقيار أحمد زاي، لوكالة "فرانس برس": "قبل أيام قليلة، اتصلت الطالبات بمديري خمس مدارس لطلب إعادة فتحها. ومنذ ذلك الحين، استؤنفت الفصول الدراسية والمدارس مفتوحة الآن".

وتقع أربع من المدارس في عاصمة ولاية باكتيا وواحدة في منطقة سمكاني.

ومنذ توليها السلطة في أغسطس 2021، فرضت طالبان قيوداً مشددة على الفتيات والنساء لاستبعادهن من الحياة العامة.

وفي مارس، أمرت بإغلاق جميع المدارس الثانوية للفتيات، بعد ساعات فقط من إعادة فتحها.