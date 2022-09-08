تعديل وزاري في الجزائر يشمل 6 حقائب وزارية

أجرى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، تعديلا وزاريا شمل 6 حقائب ،بينها الداخلية والصحة، حسبما ذكرت رئاسة الجمهورية في بيان لها.

وحسب البيان، فقد شمل التغيير الحكومي وزارات الداخلية والجماعات المحلية، والصحة، والنقل، والصناعة الصيدلانية والتعليم العالي والبحث العلمي.

وجرى تعيين ابراهيم مراد، وزيرا للداخلية خلفا لكمال بلجود الذي تم تعيينه على رأس وزارة النقل، بينما تم تعيين عبد الحق سايحي، وزيرا للصحة خلفا لعبد الرحمان بن بوزيد، الذي استدعي لمهام أخرى.

ونصب لخضر رخروح، وزيرا للأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية، خلفا لكمال ناصري، فيما تم تعيين علي عون وزيرا للصناعات الصيدلانية، خلفا لعبد الرحمن جمال لطفي بن باحمد.

وعين عبد الله منجي، الذي كان يشغل منصب وزيرا للنقل، أمينا عاما لرئاسة الجمهورية.

من جهة أخرى، تم إنهاء مهام وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، وتعيين كرمي بداري خلفا له، في حين تمّ تعيين الوزير المنتدب السابق المكلّف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة ياسين المهدي وليد، وزيرا لاقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة.