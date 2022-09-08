كانت تُستخدم المكاييل قديما بشكل يومي في الأسواق الإسلامية؛ لوزن العديد من الأشياء، مثل البقول والسوائل وغيرها، وكان لابد من ختمها للاعتراف بشرعية المكيال والتعامل به.

• شكل المكيال وصناعته:

كان المكيال يتألف من آنية زجاجية لها شكل بيضاوي أو كروي أو مخروطي، وكان لها فوهات واسعة أو ضيقة حسب الغرض الذى صنعت من أجله، ويميل لونها للأخضر.

وكان يتم صناعته بطريقة صنع الزجاج العادية، ثم يوضع عليه قطعة أخرى من الزجاج المنصهر، ويتم ختمها قبل أن تبرد بختم معدني محفور عليه الكتابات.

وكانت المكاييل تصنع في بادئ الأمر من المواد المعدنية، مثل الحديد والبرونز، ثم استُخدم الزجاج بعد ذلك في صناعتها، وذلك قبل العصر الإسلامي حيث استخدمها البيزنطيون والفرس.

• خصائصها ومميزاتها:

1- كانت المكاييل تُختم بختم عبارة عن قرص مستدير يوجد في أعلى وأسفل الفوهة أو البدن.

2- كانت الكتابات عليها تتضمن عدة سطور غالبا ما تبدأ بالبسملة ويليها عبارة تدل على ضرورة الوفاء بالكيل.

- كانت تتضمن كذلك اسم الوالي أو عامل الخراج أو من أمر بصناعته ونوع المكيال سواء كان للبقول والسوائل، وتختتم الكتابات بكلمة "واف" مما يدل على شرعية المكيال.