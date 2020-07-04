 لجنة التنظيم والإدارة تختتم أنشطتها بجامعة الأقصر - بوابة الشروق
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لجنة التنظيم والإدارة تختتم أنشطتها بجامعة الأقصر

محمد راشد
نشر في: الجمعة 8 سبتمبر 2023 - 3:30 ص | آخر تحديث: الجمعة 8 سبتمبر 2023 - 3:30 ص

التقى الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، أعضاء لجنة التنظيم والإدارة، في ختام أنشطتها بالجامعة؛ والتي استهدفت تقديم الدعم الفني للجامعة، من خلال تقديم عدة ورش عمل استمرت على مدار أسبوع متواصل.

ووجه الدكتور حمدي حسين رئيس الجامعة، الشكر للجنة التنظيم والإدارة، مثمنًا مابذلوه من مجهود في سبيل دعم الجامعة، وذلك من خلال انعقاد عدة اجتماعات، تناولت خلالها اللجنة دراسة سبل اعتماد مركز تدريب الموارد البشرية؛ لخدمة موظفي الجامعة وأبناء المجتمع الأقصري، ودراسة سد احتياجات الجامعة من وظائف الكادر العام، فضلًا عن دورها في بحث سبل دعم اعتماد الهياكل التنظيمية للكليات التابعة لجامعة الأقصر، كما قدمت اللجنة الدعم الفني والاستشارات اللازمة لمنظومة المستشفيات الجامعية.

وأكد رئيس الجامعة أن زيارة لجنة التنظيم والإدارة، تأتي في ضوء اهتمام القيادة السياسية بدعم الجامعة بالكوادر اللازمة؛ لتقديم خدمة تعليمية عالية الجودة؛ لتحقيق استراتيجية وزارة التعليم العالي؛ ووصولًا لتحقيق رؤية مصر 2030.

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