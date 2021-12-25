قال الفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، إن تطوير محطة سكك حديد مصر (القاهرة) وإنشاء محطة جديدة (محطة الصعيد في بشتيل) كان ضروريا مع الزحام الشديد الذي تشهده، ولاستيعاب زيادة عدد القطارات لتحسين الخدمة.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «حقائق وأسرار» الذي يُقدمه الإعلامي مصطفى بكري، عبر شاشة «صدى البلد»، وعُرضت مساء الجمعة: «يوم ما تشرفت وحلفت اليمين أمام الرئيس السيسي.. يومها بالليل الرئيس قالي الخطة اللي أنت هتعرضها عليَّ لازم نشوف فيها حل لمحطة مصر.. الميدان زحمة جدا والقطارات ومفيش توسعات والناس بتشتكي من تأخر القطارات بسبب عدم دخولها للمحطة».

وأشار إلى أنّ توجيه الرئيس السيسي كان بإنشاء محطة جديدة، موضحا أنه درس الأمر لمدة أسبوع، وعرض على الرئيس أكثر من مقترح للمحطة، بينها نقل المحطة بالكامل من خلال تحريك الوجه البحري إلى شبرا الخيمة فيما يتحرك الوجه القبلي من الجيزة.

وتابع: «رمسيس محطة تاريخية.. قلنا تستمر المحطة وبعض القطارات تستمر في شبرا الخيمة، لكن لازم نعمل محطة جديدة لصعيد مصر والوجه القبلي»، لافتا إلى أن الصعيد يمثل 60% من المواطنين، وأن الخط الرئيسي لمحطة مصر يأتي من الصعيد.

ونوه بأن القادمين من محافظات الصعيد ليسوا قادمين إلى رمسيس بشكل محدد لكن قد تكون لهم أكثر من وجهة سواء في القاهرة أو الجيزة.

وتابع: «اخترنا أكثر من مكان، حتى تم الاستقرار على مثلث عبقري وهو مثلث بشتيل.. يربط الخط الرئيسي القادم من الصعيد بالخط القادم من إمبابة حتى خط الإسكندرية (إمبابة / القباري)».

وأشار إلى تطوير (إمبابة / القباري) ليكون مشابها لخط الإسكندرية الرئيسي، وذلك تماشيا مع جهود الدولة في التوسع جهة الغرب.