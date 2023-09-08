محافظ جنوب سيناء يعتمد 70 منحة مجانية للطلاب بالجامعات الخاصة والأهلية

اعتمد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الجمعة، نتائج ترشيحات المحافظة لبعض المنح الدراسية الجامعية للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة، بالعام الدراسي 2022 – 2023؛ للدراسة بمنح مجانية بالكامل في بعض الجامعات الخاصة والأهلية، نتيجة التنسيق والتواصل المستمر بين المحافظ ومسئولي هذه الجامعات.

وقال محافظ جنوب سيناء، إن إجمالي عدد المنح بلغ 70 منحة بينهم 65 منحة مجانية بالكامل، و5 منح بنسبة تخفيض 50%، داخل 12 جامعة خاصة وأهلية؛ بهدف تخفيف العبء على أولياء أمور الطلاب، ومساعدتهم لاستكمال دراستهم الجامعة على أعلى المستويات الدراسية، ليصبحوا كوادر بشرية فعالة على أرض المحافظة، وتقديم الخدمات في كل المجالات للمواطنين.

وأكد المحافظ في تصريح اليوم، أنه يوجد العديد من المنح الأخرى، وسيجري الإعلان عنها قريبًا، مناشدًا أولياء أمور الطلاب الذين جرى اعتماد ترشيحهم، سرعة التوجه إلى الجامعات لاستكمال مستندات الالتحاق بالجامعة.

وأوضح أنه جرى توفير هذه المنح بواقع، 5 منح بجامعة الأهرام الكندية، و4 منح بجامعة نيوجيزة، 2 منحة بجامعة هليوبوليس، و3 منح بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، و7 منح بجامعة سيناء، و4 منح بجامعة 6 أكتوبر، و9 منح بجامعة بدر، و8 منح بالجامعة البريطانية، و10 منح بجامعة حورس، و8 منح بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، و5 منح بعهد سيناء العالي للسياحة والفنادق برأس سدر، وجميع هذه المنح مجانية بالكامل، إضافة إلى 5 منح بجامعة الملك سلمان بنسبة تخفيض 50%.

وقدم المحافظ، التهاني للطلاب وأولياء أمورهم، متمنيًا لهم دوام التوفيق.