سنغافورة تطالب المؤسسات المالية بمراجعة صلاتها بأشخاص يشتبه في ارتباطهم بفضيحة غسيل أموال

أصدر البنك المركزي في سنغافورة تعليمات للمؤسسات المالية في البلاد بمراجعة أي صلة لها بأشخاص يشتبه أنهم على علاقة بفضيحة غسيل أموال تجاوزت قيمتها 1.8 مليار دولار سنغافوري (1.3 مليار دولار أمريكي).

وبعثت الهيئة المالية في سنغافورة بمذكرة، اطلعت عليها وكالة بلومبرج للأنباء، إلى رؤساء جميع المؤسسات المالية العاملة في البلاد، بضرورة فحص أي تعاملات مالية غير معتادة أو مثيرة للشبهات قام بها أفراد منذ بداية عام 2020.

وطلبت الهيئة من المؤسسات المالية فحص التعاملات مع 34 شخصا من بينهم 10 مشتبه بهم تم اعتقالهم الشهر الماضي.

ونقلت بلومبرج عن إدارة غسيل الأموال بالهيئة قولها إن "هؤلاء الأشخاص ربما تورطوا في أنشطة غير مشروعة".

وردا على سؤال من بلومبرج، رفض متحدث باسم الهيئة التعقيب، وقال: "من سياسة الهيئة عدم التعليق على التعاملات مع المؤسسات المالية".

وذكرت بلومبرج أن هذا القرار يسلط الضوء على الجهود التي تبذلها الهيئة المالية في سنغافورة لسد الثغرات التي ظهرت مع حملة المداهمات التي وقعت يوم 15 أغسطس الماضي، وتمت خلالها مصادرة أصول مالية تتضمن ذهبا وسيارات فارهة ونقد وعملات رقمية.

وطلبت الهيئة من المؤسسات المالية في المذكرة اتخاذ إجراءات مثل الإبلاغ عن أي تعاملات مالية مثيرة للشبهات تنكشف خلال عملية الفحص.