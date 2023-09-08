 تركيا تعترض طريق 300 مهاجر في بحر إيجة على مدار 3 أيام - بوابة الشروق
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تركيا تعترض طريق 300 مهاجر في بحر إيجة على مدار 3 أيام

د ب أ
نشر في: الجمعة 8 سبتمبر 2023 - 5:54 م | آخر تحديث: الجمعة 8 سبتمبر 2023 - 5:54 م

قال خفر السواحل التركي، اليوم الجمعة، إنه اعتقل ما يربو على 300 مهاجر في بحر إيجة على مدار الأيام الثلاثة الماضية.

وحاول اليوم 112 مهاجرا الوصول إلى الاتحاد الأوروبي على متن زوارق مطاطية من ساحل كوشاداسي التركي، الذي لا يفصله عن جزيرة ساموس اليونانية إلا مضيق ضيق.

وانتشل خفر السواحل بالفعل أكثر من 200 شخص في ست عمليات مختلفة على بحر إيجة أمس الأول الأربعاء. ولم تتبين جنسياتهم في البداية.

ويقيم أكثر من 6ر3 مليون لاجئ سوري في تركيا. وبحسب الأمم المتحدة تستضيف تركيا ما يربو على 100 ألف لاجئ من كل أفغانستان والعراق.

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